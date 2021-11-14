Дзермант: возле границы рыскают польские националисты, нацеленные на отлов и избиение беженцев

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возле границы рыскают группы польских националистов, нацеленных на отлов и избиение беженцев. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал политолог Алексей Дзермант, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

"Белорусские власти обустраивают лагерь для беженцев, чтобы обеспечить им хотя бы минимальные условия для жизни, особенно для женщин и детей. Польские власти категорически отказываются идти им навстречу. Приходят сообщения о нападениях и избиениях тех мигрантов, которым удалось прорваться вглубь польской территории. Возле границы также рыскают группы польских националистов, нацеленных на отлов и избиение мигрантов", - отметил эксперт.

Он напомнил, что власти еще двух немецких городов следом за Мюнхеном заявили о готовности принять беженцев. "Выхода тут два - Берлин должен начать реагировать. Беженцам нужен либо охраняемый гуманитарный коридор через Польшу (например, вывезти их на автобусах), либо через аэропорт Гродно. Но в любом случае это делать можно только в прямом контакте с белорусскими властями", - резюмировал Алексей Дзермант.-0-

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Фото Оксаны Манчук