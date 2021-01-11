Дзермант: Всебелорусское народное собрание - знаковое и эпохальное событие

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всебелорусское народное собрание - знаковое и эпохальное событие. Такое мнение высказал научный сотрудник Института философии НАН Беларуси, политический аналитик Алексей Дзермант во время видеоинтервью "Векторы политического развития Беларуси в 2021 году" на YouTube канале Белпрессцентра, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всебелорусское народное собрание - это знаковое, эпохальное событие, которое будет определять дальнейшее развитие Беларуси на пятилетку. Ожидания лично у меня: во-первых, хотелось бы услышать от главы государства, высших политических руководителей страны план, как они видят развитие страны, в том числе в рамках конституционной реформы. То есть, какие параметры будут заложены в рамках этого реформирования. Затем я хотел бы видеть активизацию самого собрания. Мы видим, что последние события всколыхнули низовую активность, в том числе патриотическую. Хотелось бы видеть там представителей этих сообществ, которые возникли за последнее время, чтобы они активно брали на себя роль помощников государства и где-то таких контролирующих субъектов. Мне кажется, важно, чтобы они участвовали в политической и управленческой жизни", - сказал Алексей Дзермант.

Аналитик подчеркнул, что сейчас идет работа по суммированию всех предложений, поступивших от граждан к ВНС. "Хотелось бы видеть общую картину, что хотят люди изменить в своем массовом порядке. И это, конечно, нужно соотнести с политическим опытом главы государства, который понимает, что белорусы могли бы использовать из опыта соседей, но при этом не потерять контроль над собственным государством. Наша задача, с одной стороны, - ответить на запросы граждан, а с другой - поменять систему в сторону большего внимания к запросам на участие граждан. Но в то же время не потерять саму систему, которую можно реформировать, допиливать, достраивать, но ее нельзя взять и демонтировать. Иначе мы получим хаос", - добавил он.-0-