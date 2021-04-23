Дзермант: заговор и новая конфигурация сил у границ - беспрецедентный вызов для нашей государственности

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заговор и новая конфигурация сил у наших границ - это беспрецедентный вызов для белорусской государственности и суверенитета, отражающий основные тенденции международной политики в нашем регионе. Таким мнением с газетой "СБ. Беларусь сегодня" поделился научный сотрудник Института философии НАН Беларуси Алексей Дзермант.

"Естественно, отвечать на это нужно усилением интеграции с Россией, особенно в оборонной сфере, и стратегического партнерства с Китаем, тем более что наши оппоненты ставят нас всех на одну доску и рассматривают в качестве противника. Восточная Европа при этом становится одним из ключевых регионов, где уже ведется и будет происходить в дальнейшем борьба разведок, корпораций и структур влияния, - уверен аналитик. - Эта тенденция вряд ли уйдет в ближайшие несколько лет, слишком сильно беспокойство в западных странах по поводу возможной утраты технологического, а значит, экономического и геополитического лидерства в мире. Именно поэтому действия США, Британии и их союзников в Европе становятся более резкими, безответственными, несущими прямую угрозу нашим национальным интересам".

Алексей Дзермант считает, что в такой ситуации нужно не поддаваться давлению, отбивать атаки, по возможности самим совершать ответные ходы, дающие понять, что урон и ущерб будет и для той стороны. Но самое главное - укреплять собственную субъектность, умножать факторы развития и выстраивать свою архитектуру безопасности, с которой будут вынуждены считаться.

По его словам, посткоронавирусный мир - это мир хищного передела сфер влияния, это то, что вполне наглядно мы наблюдаем в нашем регионе, где продолжается схватка даже не столько за Донбасс, Крым или Украину в целом, сколько за возможности закрепиться в мире будущего, в мире новых технологий и сформированного ими человечества.

"Но для того, чтобы иметь шанс в этом мире, необходимо как минимум выжить и сохраниться. Мы вступили в эпоху новой холодной войны, пережить которую можно, учтя уроки предыдущей: не нужно распылять силы, не нужно идеологической экзальтации, вместо этого лучше иметь стратегический расчет на игру вдолгую, кооперацию с новыми лидерами развития, удержание собственной государственности, несмотря ни на что. Рецепты несложные, но именно они помогут нам совершить фазовый переход и сохранить за собой достойное место в истории", - резюмирует эксперт. -0-