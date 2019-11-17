Дзермант: жду ярких личностей в новом составе парламента

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Беларуси политолог Алексей Дзермант высказал уверенность, что в новый состав парламента войдут яркие личности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я уверен, что выборы пройдут в штатном режиме, будет избран новый состав парламента, где будет много ярких и заметных фигур. Скорее всего, их будет больше, чем в предыдущем составе, потому что определенные яркие персоны и самовыдвиженцы уже были заметны. Они были активны и, думаю, если пройдут в парламент, там себя проявят как активные депутаты", - сказал Алексей Дзермант.

По его словам, парламент должен быть местом общественных дискуссий. "Поступают разные предложения, рассматриваются разные пути дальнейшего развития, надо все взвешивать, дискутировать. Лично я ожидаю, что те люди, которых я выделил в качестве ярких, будут отстаивать, может быть, полярные точки зрения, но, тем не менее, они будут звучать в публичном поле. Это позволит нашим гражданам более четко представлять выбор, который у нас есть, и, взвесив все аргументы, выбрать правильный вариант", - отметил политолог.

Алексей Дзермант подчеркнул, что традиционно выборы в Беларуси проходят в спокойной атмосфере. "Но есть и некоторые особенности. Я заметил, что произошла определенная активизация в рамках партий, то есть наиболее заметные, активные стараются продвигать своих кандидатов уже под партийными флагами, - добавил он. - Второе, я отметил бы, что кандидаты различных оппозиционных сил в этот раз выглядят еще менее убедительно, поскольку в их программах было мало конкретики о будущем развитии страны, об оценках дальнейших перспектив, все как-то было больше критиканства без реального базиса".-0-