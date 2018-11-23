Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 2 900 000 рублей!

Выиграть в лотерее "Спорт-пари" - это шанс воплотить свои мечты в жизнь и стать миллионером, так как джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил 2 900 000 рублей и в настоящее время является самым большим возможным денежным выигрышем в Беларуси. Уже завтра состоится новый розыгрыш "Спортлото 6 из 49" и любой из наших игроков может стать обладателем фантастического выигрыша.

С каждым новым тиражом растет количество игроков, остановившихся в шаге от выигрыша джекпота "Спортлото 6 из 49". В семье Марины Даниловны охотятся за фантастическим выигрышем все - и сын, и муж, и сама победительница. Играют также и в "КЕНО" , и в "Спортлото 5 из 36". Самый большой выигрыш до этого составлял 116 рублей. "Я сама уже больше 40 лет играю. Все думала: "Господи, хоть бы мне выиграть!" Ну, и вот как-то так, случайно получилось. В субботу был розыгрыш, а узнали только в воскресенье. Ставки каждый день делаем. Числа по-разному выбираем, иногда берем автоставку. А так, в основном, какие-то знаменательные даты. Сейчас тоже были даты - свадьба, дни рождения и другое. Счастье было так близко - совпали 5 чисел, а последнее - нет. Рядом было! Надо было брать 9, а я взяла 18. А ведь у племянника день рождения 9 числа".

Евгений Викентьевич из Несвижа также угадал 5 чисел в "Спортлото 6 из 49" . Мужчина работает футбольным тренером и занимается с четырьмя группами детей, в "Спортлото" он, как и Марина Даниловна, играет также не один десяток лет. "Есть у меня система. Логическое мышление развито. Хотя иногда ставлю по наитию. Система простая: в "Спортлото 5 из 36" я выбираю трижды по 7 чисел, мешаю их меж собой и ставлю. Получается 21 комбинация на 15 рублей. Так можно вернуть потраченное, даже если угадал 3 числа. А первый раз я еще при Союзе выиграл в "Спортлото 5 из 36" . Где-то рублей 500 было, съездил на них к другу на свадьбу в Таллинн".

Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 607 000 рублей. 141 466 рублей было разыграно в "КЕНО" , более 111 000 рублей получили победители "БЛИЦ" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 152 000 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 139 916 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - более 60 000 рублей!

Компания "Спорт-пари" поздравляет всех наших победителей и желает всем игрокам удачи!

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