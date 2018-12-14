Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 3 000 000 рублей!

Несмотря на все старания, белорусам пока не удается одолеть теорию вероятности и угадать все заветные числа в игре "Спортлото 6 из 49". За более чем четырехлетнюю историю 5 номеров покорились 130 игрокам. Джекпот же по-прежнему недосягаем и продолжает расти, прибавляя не только в денежном выражении, но и в динамике роста.

Если первый миллион белорусских рублей для потенциального счастливчика сформировался за два года и 10 месяцев, то рубеж в два миллиона джекпот преодолел всего за 8 месяцев. Для третьего понадобилось чуть более 6 месяцев. 3 миллиона рублей абсолютный рекорд джекпота в истории нашей страны.

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством, игрок, угадавший все 6 чисел в одном из будущих тиражей игры, станет обладателем всей суммы джекпота - выигрыши в электронных интерактивных играх в Беларуси не облагаются налогами.

Кто и когда станет обладателем огромной суммы практически в полтора миллиона долларов? На этот вопрос в компании "Спорт-пари" отвечают, опираясь на теорию вероятности и статистику.

"В интернете часто спорят, какова вероятность выигрыша в "Спортлото 6 из 49", иногда называют какие-то невероятные цифры. Хотим развеять все сомнения и рассказать, что расчет вероятности выигрыша в "Спортлото 6 из 49" рассчитывается по математической формуле и выглядит следующим образом - (49х48х47х46х45х44) / (1х2х3х4х5х6). Итого вероятность выигрыша - 1 к 13 983 816. В настоящий момент белорусы в поисках удачи и победы, которая может существенным образом изменить их жизнь, сделали почти 6 с половиной миллионов ставок. С учетом динамики роста интереса к игре, основываясь на математике, мы ожидаем, розыгрыш джекпота на протяжении 2019 года. При этом в мировой истории лотерей много раз фиксировались факты, когда математика и теория вероятности уступали напору удачи и везения. По этой причине мы абсолютно готовы к тому, что счастливый обладатель джекпота появится уже завтра, - отмечает начальник отдела маркетинга компании "Спорт-пари" Юлия Романюк.

"Составить приблизительный портрет потенциального победителя игры "Спортлото 6 из 49" непросто. Среди тех, кто подбирался вплотную, угадывая 5 чисел, были представители разных возрастов и профессий. При этом мы отмечаем очень позитивную тенденцию: по мере увеличения джекпота в игру вступают все больше молодых и успешных людей, имеющих сильную жизненную позицию, понимание основ теории вероятности и математической статистики и четкие планы о том, как распорядится огромным выигрышем. Не менее важен и вопрос доверия. Мы рады, что все больше новых игроков, молодых людей нам доверяют. Относительно портрета победителя мы на 100 процентов уверены лишь в одном - этот человек хотя бы иногда делает ставку в "Спортлото 6 из 49", - добавила Юлия Романюк.

Что возьмет верх в борьбе за 3 миллиона белорусских рублей - математика или удача? Ответ на этот вопрос пока остается открытым.

Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 680 000 рублей. 170 793 рубля было разыграно в "КЕНО" , более 164 000 рублей получили победители "БЛИЦ" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил около 137 000 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 125 531 рубль, а в "Спортлото 5 из 36" - более 81 000 рублей!

Компания "Спорт-пари" поздравляет всех наших победителей и желает всем игрокам удачи!

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