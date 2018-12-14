Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 3 000 000 рублей!

Несмотря на все старания, белорусам пока не удается одолеть теорию вероятности и угадать все заветные числа в игре "Спортлото 6 из 49". За более чем четырехлетнюю историю 5 номеров покорились 130 игрокам. Джекпот же по-прежнему недосягаем и продолжает расти, прибавляя не только в денежном выражении, но и в динамике роста.
Если первый миллион белорусских рублей для потенциального счастливчика сформировался за два года и 10 месяцев, то рубеж в два миллиона джекпот преодолел всего за 8 месяцев. Для третьего понадобилось чуть более 6 месяцев. 3 миллиона рублей абсолютный рекорд джекпота в истории нашей страны.
Стоит отметить, что в соответствии с законодательством, игрок, угадавший все 6 чисел в одном из будущих тиражей игры, станет обладателем всей суммы джекпота - выигрыши в электронных интерактивных играх в Беларуси не облагаются налогами.
Кто и когда станет обладателем огромной суммы практически в полтора миллиона долларов? На этот вопрос в компании
"В интернете часто спорят, какова вероятность выигрыша в "Спортлото 6 из 49", иногда называют какие-то невероятные цифры. Хотим развеять все сомнения и рассказать, что расчет вероятности выигрыша в
"Составить приблизительный портрет потенциального победителя игры
Что возьмет верх в борьбе за 3 миллиона белорусских рублей - математика или удача? Ответ на этот вопрос пока остается открытым.
Всего же за прошедшие две недели победители игр
Компания "Спорт-пари" поздравляет всех наших победителей и желает всем игрокам удачи!
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|Результаты игры "КЕНО"
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