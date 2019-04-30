Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 3 750 000 рублей!

Вместе с апрельским теплом в Беларусь пришла настоящая весна. Но повышается не только температура за окном: накаляется и интрига вокруг джекпота
"Спорт-пари" продолжает помогать побеждать и исполнять мечты: каждую неделю в офисе компании вручаются крупные выигрыши. Истории победителей подтверждают старое правило: кто не играет, тот и не выигрывает.
Например, Олегу Игоревичу из Жлобина нужна была обувь для дачи, за ней он и направился в торговый центр. Почти за месяц до этого на точке продаж в «Е-сити» игрок сделал автоставку на
– Мне нужны были калоши! Я подошел и спросил, где их можно купить, а заодно и вспомнил, что у меня есть старый чек-прогноз. Оператор меня обрадовала: выиграл 4 000 рублей! Я не поверил, жена вот до сих пор не верит. Раньше я никогда не выигрывал крупных сумм, но теперь расскажу о победе друзьям и детям – может, тоже будут играть. Вообще, чтобы побеждать, надо помнить старый анекдот: «Если хочешь выиграть в лотерею, для начала купи лотерейный билет».
А Вячеслав Константиновичей из Ивацевичей стал тем самым счастливчиком, угадавшим 5 чисел из 36 и выигравшим более 17 000 рублей во втором за весну розыгрыше джекпота.
– В тот день я что-то почувствовал тут, – говорит Вячеслав Константинович, прикладывая руку к сердцу. – Меня как будто потянуло к точке продаж! Я уже полтора года почти каждую неделю делаю ставки в магазине «Санта», хожу туда, как на экскурсию. Играл до этого и в
История Вячеслава Константиновича в очередной раз доказывает, что надо доверять своему сердцу!
Всего же за прошедшие три недели победители игр
Компания "Спорт-пари" поздравляет всех победителей и желает всем игрокам удачи!
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|Результаты игры "КЕНО"
|Результаты игры "Спортлото 5 из 36"
|Результаты игры "Спортлото 6 из 49"
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