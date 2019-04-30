Джекпот "Спортлото 6 из 49" превысил 3 750 000 рублей!

Вместе с апрельским теплом в Беларусь пришла настоящая весна. Но повышается не только температура за окном: накаляется и интрига вокруг джекпота "Спортлото 6 из 49" , размер которого уже превысил 3 750 000 рублей! Розыгрыши проходят три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам, и по-прежнему любой из игроков может стать обладателем самого большого денежного выигрыша в стране.

"Спорт-пари" продолжает помогать побеждать и исполнять мечты: каждую неделю в офисе компании вручаются крупные выигрыши. Истории победителей подтверждают старое правило: кто не играет, тот и не выигрывает.

Например, Олегу Игоревичу из Жлобина нужна была обувь для дачи, за ней он и направился в торговый центр. Почти за месяц до этого на точке продаж в «Е-сити» игрок сделал автоставку на "КЕНО" . Когда оператор сообщила о выигрыше, сразу не поверил:

– Мне нужны были калоши! Я подошел и спросил, где их можно купить, а заодно и вспомнил, что у меня есть старый чек-прогноз. Оператор меня обрадовала: выиграл 4 000 рублей! Я не поверил, жена вот до сих пор не верит. Раньше я никогда не выигрывал крупных сумм, но теперь расскажу о победе друзьям и детям – может, тоже будут играть. Вообще, чтобы побеждать, надо помнить старый анекдот: «Если хочешь выиграть в лотерею, для начала купи лотерейный билет».

А Вячеслав Константиновичей из Ивацевичей стал тем самым счастливчиком, угадавшим 5 чисел из 36 и выигравшим более 17 000 рублей во втором за весну розыгрыше джекпота.

– В тот день я что-то почувствовал тут, – говорит Вячеслав Константинович, прикладывая руку к сердцу. – Меня как будто потянуло к точке продаж! Я уже полтора года почти каждую неделю делаю ставки в магазине «Санта», хожу туда, как на экскурсию. Играл до этого и в "Спортлото 6 из 49" , и в "БЛИЦ" , но самые крупные выигрыши были до 10 рублей. Делая ставку, немного «пошаманил», выбрал, как мне показалось, удачные числа. А после розыгрыша на точке появилась новая наклейка с суммой выигрыша. Когда оказалось, что это я, испытал полный восторг! Совет другим игрокам могу дать следующий: если чувствуете что-то внутри, обязательно сыграйте.

История Вячеслава Константиновича в очередной раз доказывает, что надо доверять своему сердцу!

Всего же за прошедшие три недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 895 000 рублей. 215 353 рубля было разыграно в "КЕНО" , более 344 000 рублей получили победители "БЛИЦ" . В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 93 000 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 192 021 рубль, а в "Спортлото 5 из 36" – более 47 000 рублей!

Компания "Спорт-пари" поздравляет всех победителей и желает всем игрокам удачи!

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