Джон Энтвиссол: Белорусский Красный Крест делает прекрасную работу

27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест делает прекрасную работу. Об этом заявил глава представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России и Беларуси Джон Энтвиссол, передает корреспондент БЕЛТА.

"Белорусский Красный Крест делает прекрасную работу, и мы его поддерживаем. Со своей стороны объявили чрезвычайный призыв на сбор средств, что позволит расширить поддержку. При необходимости можем привлечь к работе международных сотрудников и экспертов, которые помогут белорусским коллегам своими знаниями. О такой необходимости БОКК может нас оповестить, и мы откликнемся", - отметил Джон Энтвиссол.-0-

Фото Максима Гучека