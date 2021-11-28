Джон Энтвиссол: мы стараемся оказать беженцам всю необходимую гуманитарную помощь

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мы стараемся оказать беженцам всю необходимую гуманитарную помощь. Об этом сказал глава представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в России и Беларуси Джон Энтвиссол в эфире телеканала СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Моя основная задача здесь - работать с Белорусским обществом Красного Креста, которое оказывает поддержку беженцам. Как и БОКК, Международная федерация общества Красного Креста и Красного Полумесяца беспокоятся о состоянии беженцев. Сейчас непростые погодные условия, да и общая ситуация достаточно тяжелая, поэтому мы стараемся оказать им гуманитарную помощь", - сказал Джон Энтвиссол.

По его словам, нужды беженцев никуда не исчезают, они постоянно будут меняться в зависимости от ситуации. "Мы обращаем внимание только на гуманитарную составляющую этой ситуации, политические аспекты это кризиса нас не интересуют. Мы должны дать нуждающимся продукты питания, предметы первой необходимости и дальше реагировать на их нужды, пока они здесь", - подчеркнул он.

Джон Энтвиссол обратил внимание, что в лагере беженцев созданы все условия, чтобы различные организации могли оказывать помощь.-0-