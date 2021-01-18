ЕАБР готов профинансировать создание производств вакцин от COVID-19 в странах ЕАЭС

18 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский банк развития (ЕАБР) выразил готовность профинансировать создание на территориях стран Евразийского экономического союза производств вакцин от COVID-19. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил директор Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Николай Кушнарев.

"Развитие совместных производств вакцины было также одной из тем обсуждения на встрече члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артака Камаляна с руководством Евразийского банка развития в декабре 2020 года. Представители банка выразили готовность оказать финансовую поддержку созданию производств вакцины на территориях стран союза", - сказал Николай Кушнарев.

Представитель ЕЭК уверен, что ЕАЭС сможет собственными силами защитить жителей стран союза вакцинами от коронавируса. "Утверждать так есть все основания, - подчеркнул он. - На данный момент уже подписан ряд соглашений и меморандумов о взаимодействии в сфере создания совместных производств России с Беларусью и Казахстаном, налажен трансфер соответствующих технологий. Как вы знаете, Россия уже наладила выпуск собственных вакцин. Ожидается, что в этом квартале производство вакцины от коронавируса начнется в Беларуси. Также Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с казахстанской стороной в настоящий момент прорабатывает вопрос создания нового совместного предприятия по производству вакцин в Караганде".

"Кроме того, промышленным блоком комиссии и РФПИ активно обсуждается вопрос о вовлечении в развитие совместных производств фармпроизводителей Армении и Кыргызстана. О сроках и формах сотрудничества пока говорить рано - в ближайшее время еще предстоит провести ряд совещаний для уточнения деталей. Однако все участвующие стороны понимают важность оперативного решения этой задачи, поэтому можно быть уверенным, что вскоре все вопросы будут согласованы", - добавил Николай Кушнарев.

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