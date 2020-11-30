ЕАЭС переходит к новой фазе интеграции и готов предложить проекты на $200 млрд - Мясникович

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский экономический союз переходит к новой фазе развития - проектной интеграции. Об этом заявил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы переходим к новой фазе (и это во многом благодаря Беларуси) - проектной интеграции, когда кроме общесистемных мер будут вырисовываться конкретные меры для сферы материального производства, для социальной сферы, - сказал Михаил Мясникович. - Например, мы в ЕЭК вместе со странами проработали карту индустриализации. Уже набирается совместных проектов, которые можно предложить и частному бизнесу, и потенциальным зарубежным инвесторам, на $200 млрд по сметной стоимости. Это то ядро, благодаря которому вопросы интеграции приобретают необратимый характер".

До настоящего времени в деятельности ЕАЭС отрабатывались в основном вопросы снятия барьеров во внутренней торговле, ограничений и так далее. И это касалось товаров и услуг, которые производятся или оказываются в странах ЕАЭС.

"А сейчас речь идет о том, чтобы создавать совместные трансъевразийские экономические компании, которые будут объединены по принципу бизнеса", - отметил глава Коллегии ЕЭК.

По его словам, отдельно идет речь об агроиндустрии, и особое внимание в этом вопросе уделяется самодостаточности ЕАЭС в обеспечении продовольственной безопасности. "Мы видим, что есть полная обеспеченность. Нет никаких угроз, что если третьи страны изменят торговые режимы, то это может негативно сказаться на продовольственной безопасности. Такого нет, - подчеркнул Михаил Мясникович. - Сейчас в комиссии отрабатываем вопросы корректного управления этими продовольственными ресурсами, учитывая природно-климатические факторы и специализацию стран".-0-