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18 августа 2021, 12:54

Единичные организации предлагают оплату отцовского отпуска - соцопрос

Фото из архива
Фото из архива
18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальный опрос, проведенный Научно-исследовательским институтом труда, показал, что только единичные организации предусматривают оплату частично либо полностью так называемого отцовского отпуска. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции "Одна страна - одна семья. Основные направления государственной семейной политики в Республике Беларусь" начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Марина Артеменко, передает корреспондент БЕЛТА.

НИИ труда Министерства труда и социальной защиты решило изучить, как работает новая норма - предоставление новоиспеченным отцам права на 14-дневный отпуск, чтобы поддержать в самый ответственный период маму и малыша. Проведен соцопрос, в которым участвовали около 300 различных организаций.

"Отцы отпуском пользуются, но, наверное, не так активно пока, как бы мы этого хотели", - сказала об итогах опроса Марина Артеменко.

Она напомнила, что отпуск предоставляется без сохранения заработной платы. И только в коллективном договоре или локальном акте могут быть предусмотрены выплаты, а также продлен срок этого отпуска.

"Только единичные организации предусматривают оплату частично либо полностью такого отпуска. Наверное, это является одним из основных сдерживающих факторов. Вместе с тем позитивно, что норма получила путевку в жизнь. Она работает", - отметила Марина Артеменко.-0-
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