ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 30 декабря 2019
Минск Переменная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Новости
19:33 Беларусь стала главным гостем 4-й международной выставки культурных индустрий в Хайнани Экономика
18:59 Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина Президент
18:34 Неизвестный открыл стрельбу в магазине в центре Берлина В мире
18:33 Единовременную выплату к 75-летию Великой Победы в Беларуси получат около 20 тыс. человек Общество
18:09 "Плохой Санта": мужчина в накладной бороде украл камеру в гродненском магазине Происшествия
17:52 Белстат изучил потоки туристов и товаров в пунктах пропуска Общество
17:44 "Белоруснефть-Сибирь" расширит сотрудничество с крупными игроками российского нефтяного бизнеса Экономика
17:42 Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Токаевым Президент
17:41 Сергей Шпарло назначен начальником Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Президент
17:40 У Министерства по налогам и сборам появились флаг и знак отличия Президент
17:39 Ветеранам и пострадавшим в годы войны окажут материальную помощь в честь 75-летия Победы Президент
17:38 Утверждены новые тарифы на ЖКУ - какие услуги подорожают в 2020 году Президент
17:37 В Беларуси упростили административные процедуры. Что меняется для водителей, усыновителей и иностранцев? Президент
17:34 Срок безвизового режима въезда для граждан Беларуси во Вьетнам продлен до конца 2022 года Политика
17:22 Новую пограничную заставу "Каменный Лог" открыли на границе с Литвой Общество
17:17 Инвестиционный проект по производству счетчиков воды будет реализован в Жодино Экономика
17:14 БЖД расширит перечень поездов, электронный билет на которые можно купить за 15 минут до отправления Общество
17:13 Футбольный манеж под воздушным куполом открыли в Могилеве Регионы
17:07 В Брестском районе пенсионер нашел немецкие патроны и спрятал их в дровах Происшествия
17:00 Руководители госорганов в январе проведут приемы граждан в Совмине Общество
16:47 БЖД чествовала 3-миллионного интернет-пассажира за год Общество
16:41 Белорусский защитник Никита Крыскин покинул ХК "Динамо-Минск" Спорт
16:36 Футболистам шести команд передавались деньги за договорные матчи - СК Происшествия
16:34 На Филиппинах из-за тайфуна "Фанфон" пострадали 2 млн человек В мире
16:32 В Витебске инвестор приобрел здание бывшей части авиаполка для производства стройматериалов Регионы
16:26 Ребята из многодетных и малообеспеченных семей поучаствовали в кинопробах на "Беларусьфильме" Регионы
16:03 Подарки от Минэкономики получили воспитанники детского дома-интерната в Минске Общество
15:49 Музыкально-хореографический спектакль о белорусском Рождестве покажут в Витебске Афиша
15:36 Активность молодежи вселяет надежду - генсек ООН В мире
15:18 Сбивший двух девочек в Полоцке пьяный водитель ехал на неисправном авто Происшествия
Все новости
Все новости
Общество
30 декабря 2019, 18:33

Единовременную выплату к 75-летию Великой Победы в Беларуси получат около 20 тыс. человек

Фото из архива
Фото из архива

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с празднованием 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в соответствии с указом №491 инвалидам и участникам войны, другим категориям ветеранов и пострадавшим от последствий войны будет оказана единовременная материальная помощь. Получателями этих выплат станут около 20 тыс. человек, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"На выплату единовременной материальной помощи в республиканском бюджете предусмотрено Br18 млн", - добавили в Минтруда и соцзащиты.

Так, в Беларуси, а именно в Минске, проживают два Героя Советского Союза - Василий Мичурин и Иван Кустов. Они получат по Br2,5 тыс.

По Br1,7 тыс. будет выплачено инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, участникам боевых действий по защите Отечества до 3 сентября 1945 года, а также тем, кто участвовал в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах.

По Br900 составит матпомощь ветеранам войны, награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; работавшим на объектах противовоздушной обороны, в том числе местной, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; трудившимся на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда во время блокады с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года и награжденных медалью "За оборону Ленинграда", награжденных медалью "Жителю блокадного Ленинграда".

По данным на 1 октября этого года, получателей перечисленных выше категорий будет примерно 5,5 тыс. человек.

По Br700 предполагается выплатить гражданам, пострадавшим от последствий войны. Это члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших (умерших), пропавших без вести в годы войны (супруги, не вступившие в новый брак; дети-инвалиды с детства (в том числе усыновленные, удочеренные); другие иждивенцы, которым установлено повышение пенсии по указанным основаниям в соответствии с законодательством. Также это бывшие узники фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в годы Второй мировой войны, которым установлено повышение пенсии по указанному основанию в соответствии с законодательством; инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с последствиями военных действий.

"При наличии права на оказание единовременной материальной помощи по нескольким основаниям помощь будет оказана по основанию, предусматривающему наибольшую выплату. Выплата будет проводиться по месту пенсионирования указанных категорий граждан с 1 апреля до 1 мая 2020 года в порядке, установленном для выплаты пенсий", - заключили в Минтруда и соцзащиты.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ВОВ Министерство труда и соцзащиты
Новости рубрики Общество
Фото из архива Белстат изучил потоки туристов и товаров в пунктах пропуска
Фото пресс-службы Госпогранкомитета Новую пограничную заставу "Каменный Лог" открыли на границе с Литвой
БЖД расширит перечень поездов, электронный билет на которые можно купить за 15 минут до отправления
Фото из архива Руководители госорганов в январе проведут приемы граждан в Совмине
Юбилейный интернет-пассажир Любовь Гаркуша БЖД чествовала 3-миллионного интернет-пассажира за год
Александр Червяков. Фото Министерства экономики Подарки от Минэкономики получили воспитанники детского дома-интерната в Минске
Главное
Фото из архива В Беларуси упростили административные процедуры. Что меняется для водителей, усыновителей и иностранцев?
Утверждены новые тарифы на ЖКУ - какие услуги подорожают в 2020 году
Состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина
В Новый год – с новым домом! Праздничная акция и подарки: пусть исполняются самые заветные мечты – о собственной квартире!
Топ-новости
Состоялся телефонный разговор Лукашенко с Токаевым
Ветеранам и пострадавшим в годы войны окажут материальную помощь в честь 75-летия Победы
"В умелых руках звучит как оркестр" - одаренной молодежи подарили ценную арфу
Госсекретарь США 4 января посетит с визитом Беларусь
Руководители госорганов в январе проведут приемы граждан в Совмине
Туристический потенциал Беларуси в 2020 году представят в Нью-Йорке, Дубае и Лондоне
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 31 декабря из-за сильного ветра
Срок безвизового режима въезда для граждан Беларуси во Вьетнам продлен до конца 2022 года
Ребята из многодетных и малообеспеченных семей поучаствовали в кинопробах на "Беларусьфильме"
Новую пограничную заставу "Каменный Лог" открыли на границе с Литвой
БЖД чествовала 3-миллионного интернет-пассажира за год
Высшее образование становится более массовым, но свой элитарный характер не теряет - Касперович
Бизнес по-новому с "Оплати-Бизнес" от Белинвестбанка
Футбольный манеж под воздушным куполом открыли в Могилеве
Открыта горячая линия в связи с аварией автобуса под Псковом, в которой пострадали белорусы
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.