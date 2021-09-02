2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единственная в Беларуси кафедра права интеллектуальной собственности открыта в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Кафедра "Право интеллектуальной собственности" открыта на юридическом факультете БГУ. "Основанием для ее открытия стала востребованность правовой оценки разрешения вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, и юристов, специализирующихся в этой области. Сегодня такие специалисты требуются в издательском деле, банковском секторе, в сфере IT, музыкальной и научной сферах и др.", - отметили в пресс-службе.

Сотрудники кафедры будут преподавать студентам и магистрантам юридического факультета шесть дисциплин: "основы управления интеллектуальной собственностью", "авторское право и смежные права", "право промышленной собственности", "разрешение споров в сфере интеллектуальной собственности", "гражданско-правовые способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности" и "передача имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности".

Новую структуру возглавляет кандидат юридических наук, доцент Диана Иванова. Сейчас на кафедре преподают 13 сотрудников. Среди них один профессор и шесть доцентов.-0-