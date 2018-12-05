Единую систему оповещения об опасной продукции предлагают создать в Беларуси

5 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Государственный комитет по стандартизации Беларуси предлагает создать единую информационную систему оповещения об опасной продукции, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта Игорь Буссель.

"Для повышения эффективности государственного надзора считаем целесообразным создать полноценную систему оповещения об опасной продукции, чтобы любой госорган, потребитель, общественная организация могли зайти на единый ресурс и узнать все о такой продукции. Там будут указаны нарушители, все признаки опасных товаров, размещены их фотографии. В такую систему смогут помещать информацию все надзорные органы", - отметил Игорь Буссель.

На сайте Госстандарта уже ведется реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Беларуси. Однако, помимо комитета, надзор за соблюдением обязательных технических регламентов ЕАЭС осуществляют Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство антимонопольного регулирования и торговли, Министерство по чрезвычайным ситуациям.

С этого года надзорная политика в Беларуси направлена на содействие развитию бизнеса: акцент сместился с проведения проверок на меры профилактического и предупредительного характера. Приоритет отдается мониторингам, при которых субъекты хозяйствования получают рекомендации по устранению выявленных нарушений, а не штрафные санкции. Игорь Буссель подчеркнул, что органы государственного надзора выполняют свою работу оперативно и качественно. "Даже при профилактике пройти мимо опасного товара мы не можем. Если он обнаружен, его нужно изымать, выводить из обращения на территории страны. Профилактические мероприятия подразумевают мониторинг, большую информационную работу. Много общаемся с субъектами хозяйствования, обращаем их внимание на то, что нужно ввозить товар, качество и безопасность которого не вызывает сомнений. Нужно обращаться к реестру опасной продукции", - сказал он.

При выявлении опасной продукции она запрещается к ввозу и обращению на рынке страны, а также приостанавливается действие выданных ранее на нее сертификатов и деклараций. В 2018 году такие меры были применены к 236 наименованиям импортных светодиодных светильников и ламп, сетевых зарядных устройств, удлинителей, детской одежды и обуви, качелей и мебели, игрушек, пищевой продукции и т.д.

"В последние два-три месяца констатируем рост случаев появления на рынке опасной стеклоомывающей жидкости с метанолом в превышающем норму количестве. Иногда фиксируются превышения до 500 раз. Кроме того, потребителей иногда вводят в заблуждение неверной информацией о допустимой температуре использования жидкости", - добавил представитель Госстандарта.

Игорь Буссель сегодня принимает участие в семинаре "Рыночный надзор: современные подходы и их применение в Республике Беларусь", организованном консультативной программой Международной финансовой корпорации (IFC) по улучшению деловой среды в Беларуси. Эксперты обсуждают, какие мероприятия и действия необходимо предпринять в Беларуси, чтобы надзор стал еще более эффективным, обеспечивал безопасность продукции без излишней нагрузки на бизнес и государственный бюджет.-0-