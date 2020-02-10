Единые принципы разработки профстандартов в СНГ обсудят в Минске

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы экспертов по подготовке проекта предложений о единых принципах разработки профессиональных стандартов государств Содружества состоится 11 февраля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Вопрос о выработке единых принципов разработки профессиональных стандартов государств СНГ рассматривался в октябре 2019 года во время заседания Консультативного Совета по труду, занятости и социальной защите населения стран СНГ. Решением совета были утверждены рекомендации по структуре профессионального стандарта для стран Содружества, направленные на применение в государствах профстандартов на основе единых принципов.

На предстоящей экспертной встрече планируется продолжить работу по формированию единых терминов и определений в сфере разработки профессиональных стандартов, а также созданию единого информационного ресурса о национальных системах квалификаций государств СНГ.

О своем намерении принять участие в заседании заявили представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Научно-исследовательского института труда Министерства труда и социальной защиты Беларуси - базовой организации стран СНГ в сфере методического и организационно-технического обеспечения работ в области нормирования труда, а также Белорусского национального технического университета - базовой организации по подготовке, переподготовке, повышению квалификации кадров по нормированию труда.-0-