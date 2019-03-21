Единые стандарты по качеству дают предприятиям новые возможности открытия границ - Госстандарт

21 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Внедрение единых с другими странами требований и стандартов по качеству продукции и развитие техрегулирования дает белорусским предприятиям дополнительные возможности открытия границ для поставок. Такое мнение высказал заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси Дмитрий Барташевич в Гомеле во время областного Дня качества, передает корреспондент БЕЛТА.

Тема внедрения общих для разных стран требований, стандартов и регламентов набирает актуальность. "При всех возможных сложностях работы с этими инструментами, направление перспективное", - уточнил Дмитрий Барташевич. По его мнению, это позволит расширить экспортные возможности белорусских производителей.

Ориентир на экспорт держат и предприятия Гомельской области. По словам заместителя председателя Гомельского облисполкома Андрея Конюшко, для удовлетворения внутреннего спроса из всего объема производимой в регионе продукции необходима примерно половина. "Качественные товары гомельских предприятий должны находить своих потребителей не только в Беларуси, но и за рубежом. Поэтому вопрос качества - главенствующий в этом плане. А повышение качества прямо пропорционально экспортным перспективам. При этом сегодня мало произвести качественный продукт. Он должен быть еще и недорогим, конкурентоспособным на внешних рынках", - подчеркнул он.

Гомельские предприятия ежегодно получают и подтверждают сертификаты соответствия качества в различных отраслях, добавил Андрей Конюшко. За последние годы представители предприятий области на 20% увеличили число выездов на международные выставки, симпозиумы и другие мероприятия, ищут дополнительные возможности представить свою продукцию, как следствие - рынки сбыта расширяются.

Во время областного Дня качества состоялся семинар, на котором региональные производители подвели итоги работы за 2018 год и определили задачи по повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции на ближайшую перспективу.

В этот день на базе ОАО "Гомельстройматериалы" чествовали лауреатов ежегодного республиканского конкурса "Лучшие товары Республики Беларусь" за 2018 год.

Так, сразу в нескольких номинациях признано лучшим ОАО "Гомельский химический завод". Дипломом "Стабильное качество" отмечены несколько предприятий области. Среди них Гомельский мясокомбинат, "Мозырские молочные продукты", кондитерская фабрика "Спартак", Калинковичский мясокомбинат. Всего в различных номинациях награждены 30 предприятий области.

"В этом году количество лауреатов выросло по сравнению с 2017-м. Это говорит о том, что, выполняя требования на соискание премии, предприятия поднимают свой уровень. Вместе с этим растет и их общий уровень, конкурентоспособность продукции. За всем этим стоит кропотливый труд людей", - подчеркнул Дмитрий Барташевич.

За поддержание высокого качества выпускаемой продукции производственникам региона вручены благодарности Гомельского облисполкома.-0-