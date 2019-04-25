Единый день безопасности 26 апреля посвятят предупреждению ДТП с мототранспортом

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция 26 апреля проведет по всей стране Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Колес больше - опасности меньше!", направленный на профилактику ДТП с участием водителей мототранспорта, сообщили БЕЛТА в УГАИ МВД.

Пройдут мероприятия, направленные на пропаганду безопасного участия в дорожном движении водителей мотоциклов и мопедов, предупреждение ДТП и формирование взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения.

Сотрудники ГАИ особое внимание уделят разъяснительной работе о порядке получения водительского удостоверения, регистрации транспорта, необходимости прохождения техосмотра и обязательного страхования гражданской ответственности. Остановятся на правилах безопасного поведения на дороге и мерах воздействия в случае, если выявляются нарушения со стороны водителей мототранспорта.-0-