Единый день безопасности 31 мая посвящен предупреждению ДТП с участием детей

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция 31 мая проведет по всей стране Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Внимание - дети!", направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, сообщили БЕЛТА в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Инспекторы ГАИ особое внимание уделят проезду водителями пешеходных переходов и перевозке юных пассажиров. Ведь, как показывает практика, нарушение именно этих правил приводит к травматизму детей, - отметила официальный представитель ГАИ ГУВД Мингорисполкома Оксана Мехедко. - Так, за 4 месяца этого года с участием детей в возрасте до 18 лет зарегистрировано 19 ДТП, в которых 20 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести".

Столичная Госавтоинспекция призывает всех водителей, увидев маленького пешехода, приближающегося к переходу, плавно снижать скорость и быть готовыми в любой момент остановиться. "Будьте особенно осторожны во дворе - из-за любой стоящей машины или дерева под колеса автомобиля может выбежать ребенок, - сказала Оксана Мехедко. - Безопасность ребенка зависит от постоянного внимания каждого из нас. Во время летних каникул не оставляйте детей без присмотра. Контролируйте досуг детей-подростков, не допускайте управления ими мотоциклами и другими транспортными средствами".

Также Госавтоинспекция напоминает, что по 5 июня во время специального комплексного мероприятия "Внимание - дети!" водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар.-0-