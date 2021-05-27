Единый день безопасности дорожного движения 28 мая посвятят профилактике детского травматизма

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности дорожного движения 28 мая посвятят профилактике травматизма у детей. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУ ГАИ МВД.

"Каждую последнюю пятницу месяца в республике проводится Единый день безопасности дорожного движения. 28 мая Госавтоинспекция проведет его под девизом "Сохраним наше будущее!" Мероприятие посвящено профилактике травматизма детей, обеспечению их безопасности на дороге, что особенно актуально в преддверии летних каникул. Сотрудники ГАИ посетят трудовые коллективы, где еще раз разъяснят взрослым причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушения ПДД, а также необходимости личного примера правильного и безопасного поведения на дороге и в транспорте", - рассказали в ГАИ.

В связи с увеличением числа перевозок групп детей к местам отдыха и оздоровления инспекторы напомнят перевозчикам и заказчикам организованных поездок о неукоснительном соблюдении главы 11 правил автомобильных перевозок пассажиров в части обеспечения безопасности перевозки организованных групп детей автобусами. В автомобиле ребенок должен находиться в специальном удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту. Автокресло или бустер важно правильно установить в автомобиле. Ребенка нужно обязательно надежно пристегнуть внутренними ремнями безопасности автолюльки или кресла. Дети старше 12 лет или выше 150 см должны быть пристегнуты стандартными ремнями безопасности. Недопустимо, чтобы дети стояли во время движения в автомобиле.

До 5 июня проводится специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети". В дни его проведения транспортные средства в светлое время суток должны двигаться с включенным ближним светом фар, чтобы привлечь внимание детей к движущемуся транспорту.

В мае на дорогах страны погиб 1 ребенок, 30 получили травмы. С начала года погибли 7 детей, еще 136 несовершеннолетних участников ДТП травмированы. ГАИ призывает родителей усилить контроль за детьми, напомнить юным пешеходам и велосипедистам правила безопасного поведения, в том числе во дворе.

Главное правило - до семи лет ребенку на дороге одному делать нечего. Проезжая часть - запретная зона. Психологи рекомендуют с детства вырабатывать правильные рефлексы. Выкатился мяч на дорогу? Малыш должен знать, что бросаться за ним ни в коем случае нельзя, нужно просить помощи у взрослых. Детям постарше объясните, что край тротуара - граница, которую можно пересекать только после определенного алгоритма действий: остановился, посмотрел по сторонам, убедился, что автомобили остановились, и только потом пошел по зебре.

"Взрослые, будьте особенно внимательными во дворе. Из-за любой стоящей машины или дерева под колеса автомобиля может выбежать ребенок. Из-за маленького роста детей не видно за обычными седанами, не говоря уже о микроавтобусах и джипах. Детей нужно учить сначала выглядывать из-за препятствия, неважно, кусты это, столб или автомобиль, и только потом идти. Научите ребенка безопасно кататься на велосипеде. Помните, что до 14 лет юному велосипедисту на дороге без взрослого делать нечего. Пусть он знает, что лучше кататься на стадионе, закрытой площадке, пешеходной или велосипедной дорожке. В крайнем случае на тротуаре, но очень осторожно, не пугая и не создавая помех прохожим. Надо попасть на противоположную сторону дороги? Подросток должен сойти с велосипеда и перевести его по переходу на другую сторону. Многие пренебрегают этим правилом, резко выезжают на проезжую часть, этот маневр бывает слишком неожиданным для водителей. Лучший метод усвоения правил безопасности - личный пример", - добавили в ГАИ.-0-