Единый день безопасности дорожного движения пройдет 25 февраля

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госавтоинспекция проведет 25 февраля Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Не останься равнодушным!", сообщили БЕЛТА в МВД.

Мероприятия будут направлены на профилактику происшествий, участники которых оставляют место ДТП.

"В 2021 году 137 водителей скрылись с мест ДТП с пострадавшими. В этих авариях погибли 16 человека и 123 получили ранения. В 10 случаях водители находились в состоянии опьянения", - отметили в ведомстве.

Большинство таких происшествий связаны с наездами на пешеходов и происходят в темное время суток в населенных пунктах или их окрестностях. Водители уезжают с места ДТП в надежде избежать ответственности. Как показывает статистика, в 96% случаев таких водителей находят.

"Скрывающиеся с места происшествия лишь усугубляют свое положение. Далеко не всегда в ДТП виноват водитель. Зачастую пешеходы сами ведут себя крайне безрассудно, пренебрегают элементарными требованиями безопасности, перебегают дорогу вне пешеходных переходов, неожиданно появляются на проезжей части, лежат или сидят в полосе движения автомобиля. И если нарушение правил пешеходом стало причиной ДТП, то и ответственность несет он. Так, в 2021 году по вине пешеходов было совершено 400 ДТП, в которых 121 человек погиб и 287 получили ранения", - обратили внимание госавтоинспекторы.

Что касается водителя, то даже в случае невиновности за оставление места ДТП его привлекают к административной ответственности в виде штрафа до 25 базовых величин или лишают права управления на срок до двух лет. За заведомое оставление потерпевшего в опасном для жизни или здоровья состоянии, скрывшийся с места ДТП водитель понесет уголовную ответственность. Ст. 159 Уголовного кодекса предусматривает наказание вплоть до лишения свободы до трех лет со штрафом.

"Не скрывайтесь с места происшествия. Ваше бегство станет лишь отягчающим обстоятельством. Лучше трезво оцените все случившееся и примите необходимые меры, особенно, если имеются пострадавшие", - заключили в ГАИ.-0-