Единый день безопасности дорожного движения пройдет 26 февраля

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Оставляешь место ДТП - совершаешь преступление!". Под таким девизом 26 февраля пройдет Единый день безопасности дорожного движения. Все мероприятия, проводимые сотрудниками Госавтоинспекции в этот день, будут направлены на профилактику происшествий, участники которых оставляют место ДТП. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Правила дорожного движения четко определяют конкретные действия водителя после совершения ДТП. Автомобиль должен быть остановлен. Его, а также другие предметы, относящиеся к аварии, нельзя передвигать или убирать. Необходимо включить световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (либо фонарь, мигающий красным светом) на расстоянии не менее 15 м от автомобиля в населенных пунктах и 40 м за городом. Если есть пострадавшие, надо принять все меры для оказания им необходимой помощи. Следует вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о случившемся в милицию", - рассказали в ГАИ.

В отношении лиц, скрывшихся с места ДТП, может применяться как административная, так и уголовная ответственность. Так, Кодексом об административных правонарушениях за оставление водителем места ДТП, участником которого он является, в случаях, когда это запрещено законодательными актами, предусмотрен штраф в размере от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет. Если же водитель заведомо оставил потерпевшего в опасном для жизни или здоровья состоянии, он понесет уголовную ответственность. Мерой наказания за такое действие является арест или лишение свободы на срок до трех лет со штрафом.

В свою очередь правилами дорожного движения предусмотрены исключения, когда можно оставить место ДТП. Так, если есть пострадавшие в результате дорожно-транспортного происшествия и им невозможно оказать необходимую помощь, или отсутствует возможность вызвать скорую либо отправить их в ближайшую больницу, водитель может покинуть место аварии для спасения жизни и здоровья потерпевшего, предварительно зафиксировав в присутствии очевидцев положение своего автомобиля, следы и предметы, относящиеся к дорожно-транспортному происшествию.-0-