Единый день безопасности дорожного движения пройдет 26 марта

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для профилактики ДТП с тяжкими последствиями 26 марта проводится Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Ремни пристегни - жизнь сбереги!". Об этом БЕЛТА сообщила госавтоинспектор отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

Госавтоинспекция напоминает: за неиспользование детского удерживающего устройства в случаях, когда оно обязательно, предусмотрена административная ответственность по ч.6 ст.18.13 КоАП и штраф до четырех базовых величин. При повторном неиспользовании этого устройства в течение года после административного взыскания за такое же нарушение водитель будет привлечен к ответственности по ч.14 ст.18.13 КоАП, что предполагает штраф от 2 до 8 БВ.-0-