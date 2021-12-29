Единый день безопасности дорожного движения пройдет 31 декабря

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Дорога ошибок не прощает!" - под таким девизом пройдет Единый день безопасности дорожного движения 31 декабря. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"Управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения - одно из самых серьезных нарушений правил дорожного движения. Автомобиль является источником повышенной опасности, а в руках нетрезвого - оружием, которое калечит человеческие жизни, не только самого водителя, но и окружающих его людей. Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, совершенных грубыми нарушителями, значительно выше по сравнению с остальными авариями. В полтора раза больше смертельных случаев и тяжелых травм у пострадавших", - рассказали в ГАИ.

За 11 месяцев текущего года на территории Минской области стражами дорог задержано 3296 водителей в состоянии опьянения. Напоминаем, что согласно Кодекса об административных правонарушениях, за нетрезвое вождение до 0,8 промилле включительно налагается штраф 100 базовых величин и лишение права заниматься определенной деятельностью сроком на 3 года, более 0,8 промилле - 200 базовых величин штрафа с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет.

Употребление водителем алкоголя после совершения ДТП, участником которого он является до прохождения освидетельствования на предмет определения состояния опьянения - влечет за собой наложение штрафа в размере 200 базовых величин с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком на 5 лет.

За повторное управление в состоянии опьянения в течение года правонарушитель привлекается к уголовной ответственности, при этом предусмотрена специальная конфискация транспортного средства, которым управляли в состоянии опьянения, независимо от права собственности.

Также прямую угрозу безопасному дорожному движению создают и нетрезвые пешеходы. Это, как правило, люди, ведущие асоциальный образ жизни, неработающие, злоупотребляющие спиртными напитками, в возрастной категории в основном 30-50 лет, почти всегда одетые в темную одежду, не обозначенные световозвращающими элементами в темное время суток. Кроме того, неадекватность нетрезвых пешеходов, их внезапный выход на проезжую часть и желание "полежать" на проезжей части заканчиваются летально.

В целях своей безопасности пешеходы не должны забывать об обязательном использовании световозвращающих элементов в темное время суток. Необходимо переходить проезжую часть только в установленных правилами местах и категорически исключить нахождение в нетрезвом виде вблизи и на проезжей части. Согласно ст.18.20 ч.2 КоАП, административное взыскание в виде штрафа за нахождение на проезжей части в нетрезвом состоянии в качестве пешехода или велосипедиста составляет от 3 до 5 БВ.

"Уважаемые граждане, если вы видите или знаете, что транспортным средством управляет водитель в состоянии опьянения, либо видите на проезжей части или вблизи нее нетрезвых пешеходов, явно создающих своими действиями угрозу безопасности дорожного движения, срочно сообщите в дежурную часть милиции по телефонам 8 (017) 229-04-44 либо 102 (звонок бесплатный). Возможно, ваша информация убережет жизнь одному человеку и не позволит сломать судьбу другому", - добавили в ГАИ.-0-