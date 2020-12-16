Единый день безопасности по профилактике пьянства на дорогах пройдет 18 декабря

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Скажи равнодушию "нет" - позвони 102!" пройдет 18 декабря. Все мероприятия, проводимые Госавтоинспекцией в этот день, будут направлены на профилактику ДТП, совершаемых в состоянии опьянения. Об этом БЕЛТА сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподабаева.

"Пьянство за рулем - грубейшее нарушение правил дорожного движения, которое может привести к трагедии. Поведение нетрезвого человека не поддается никаким прогнозам, а если пьяный сел за руль, то его поступки и вовсе непредсказуемы. Не менее опасны на дороге и нетрезвые пешеходы или велосипедисты. Алкоголь ухудшает восприятие дорожно-транспортной обстановки, а это крайне опасно. К слову, в нынешнем году в Минске зарегистрировано 15 ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии, при этом два человека погибли и 20 получили различные ранения. Еще сложнее ситуация состоит с пьяными пешеходами: в столице за аналогичный период по вине нетрезвых пешеходов совершено 25 дорожных аварий с тремя погибшими", - рассказала Татьяна Сподабаева.

Инспектор напомнила, что за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения Кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф до 100 БВ с лишением права управления автомобилем на три года. При повторном таком нарушении в течение одного года после наложения административного взыскания нарушителя ждет уже уголовная ответственность. Кроме того, в этом случае применяется и специальная конфискация транспортного средства, в том числе не принадлежащего самому пьяному водителю. Что же касается нетрезвого пешехода, то сотрудники ГАИ вправе оштрафовать его на Br135.

"Зачастую близкие, друзья или просто прохожие становятся свидетелями подобных правонарушений и не предпринимают мер, чтобы остановить выпившего от необдуманного поступка. В силах близких отговорить нетрезвых участников дорожного движения от незапланированных прогулки или поездки, спрятать ключи от автомобиля или своевременно позвонить по телефону 102 и сообщить тревожные координаты. Один подобный звонок может спасти чью-то жизнь", - добавила Татьяна Сподабаева.-0-