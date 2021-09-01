Единый день безопасности пройдет на Белорусской АЭС

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профилактические мероприятия, тренировки и разъяснительные беседы пройдут на госпредприятии "Белорусская АЭС" с 1 по 10 сентября во время республиканской акции "Единый день безопасности", об этом сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей БелАЭС.

На экранах коллективного пользования будут транслировать профилактические видеоролики, состоятся проверки противопожарного состояния в жилом фонде предприятия, пройдут тренировки по эвакуации людей из зданий в случае пожара, лекции и беседы об охране труда, пожарной и электробезопасности, оказанию первой медицинской помощи и другие мероприятия.

"Традиционно в дни акции посетителей примут информационные центры АЭС в Островце и в учебно-тренировочном центре атомной электростанции. Гостям не только расскажут о безопасности Белорусской АЭС, но и подарят информационные брошюры, буклеты и листовки", - отметили в отделе информации и общественных связей.

На БелАЭС напомнили: все экскурсии в информационных центрах станции проводятся исключительно безвозмездно. Записаться на экскурсию и получить дополнительную информацию можно по телефонам (801591) 46-605 и (801591) 77-975.-0-