Единый день безопасности пройдет под девизом "Скажи равнодушию "нет" - позвони 102"

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый день безопасности дорожного движения "Скажи равнодушию "нет" - позвони 102" пройдет 18 декабря по всей республике. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Алкоголь, даже в самых маленьких дозах, оказывает влияние на мозг, ухудшает восприятие дорожно-транспортной обстановки. Водитель в таком состоянии утрачивает чувство ответственности, пренебрегает реальными опасностями и теряет представление о возможных последствиях своих действий", - рассказали в ГУВД.

Исследования, проведенные специалистами в области безопасности дорожного движения, показывают, что при концентрации содержания алкоголя в крови равном 1 промилле, что приблизительно соответствует употреблению 150 г водки, вероятность совершения ДТП в 5-10 раз больше, чем в случаях полного отсутствия алкоголя. При этом вероятность погибнуть в ДТП увеличивается более чем в 2,5 раза, а получить травму - более чем в 2 раза.

Правила дорожного движения строго и однозначно запрещают всем водителям управлять транспортным средством, когда они находятся в состоянии алкогольного опьянения, либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ.

В случае нарушения указанного требования виновники подлежат ответственности. Ч.1 ст. 18.16. Кодекса об административных правонарушениях гласит: управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, либо передача управления транспортрным средством такому лицу, а равно отказ от прохождения в установленном порядке проверки (освидетельствования) на предмет определения состояния алкогольного опьянения либо состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ, - влечет наложение штрафа в размере от 50 до 100 БВ с лишением права управления транспортным средством сроком на три года.

В отношении лиц, продолжающих игнорировать нормы закона, наступает ответственность, предусмотренная статьей 317 Уголовного кодекса - управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования), совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения и независимо от права собственности транспортное средство, которым управляло лицо, совершившее преступление, подлежит специальной конфискации. "Помните, что никакие санкции не могут сравниться с теми непоправимыми последствиями, которые может принести нетрезвое состояние участников дорожного движения", - отметили правоохранители.

Пьянство становится актуальной проблемой в выходные дни. В преддверии новогодних праздников Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к благоразумию и обращается к гражданам, если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или по проезжей части передвигается пьяный пешеход, - незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или в ближайшее подразделение ГАИ.

За январь - ноябрь на территории Минска по вине нетрезвых водителей произошло 15 ДТП, в результате которых 20 человек получили травмы и 2 погибли. По вине нетрезвых пешеходов за аналогичный период зарегистрировано 25 ДТП, в результате которых 23 человека были травмированы и 3 погибли.-0-