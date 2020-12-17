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Общество
17 декабря 2020, 15:01

Единый информационно-образовательный ресурс будет иметь высокий уровень защиты информации - Круглик

Юрий Круглик
Юрий Круглик

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый информационно-образовательный ресурс для учреждений общего среднего образования будет иметь высокий уровень защиты информации, сообщил во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Юрий Круглик.

"Мы сформировали технические требования ко всем тем материалам, которые разрабатываются и размещаются на платформе. Конечно, мы предполагаем большое посещение пользователями этой платформы, причем одномоментно. Поэтому предусматривается кластеризация вычисления и хранения данных для обеспечения устойчивости к высоким нагрузкам. Все компоненты нашей платформы - это будут веб-приложения, которые функционируют в основных браузерах - Internet Explorer, Mozilla Firefox и так далее. Предполагается единая система аутентификации пользователей, использование веб-интерфейсов, которые будут обеспечивать возможность удаленной и распределенной работы пользователей всех категорий. Причем эти все интерфейсы будут иметь единый стиль для всех компонентов", - рассказал Юрий Круглик.

По его словам, планируется высокий уровень защиты информации и информационной безопасности. "Поэтому определенный комплекс работ в этой части будет проводиться. Ну а если в общем, то предполагаются облачные решения, которые будут размещаться в Республиканском центре обработки данных. И в последующем мы предполагаем масштабирование всей нашей платформы, - отметил директор центра. - Если говорить о наборе основных функций, то, безусловно, это будет цифровой профиль для каждого учреждения образования, каждого учебного класса либо учебной группы, для педагога, для учащегося. Кроме этого, мы закладываем возможность автоматизированной системы управления учреждением образования. Это и вопросы составления учебного расписания занятий, учет питания, нагрузки педагогических работников, анализ успеваемости учащихся".

Юрий Круглик акцентировал внимание, что с учетом определенных рисков в период пандемии, либо, если необходимо организовывать надомное обучение, предусматривается возможность проводить занятия дистанционно. "Педагог будет выступать как модератор учебного занятия. Будут использоваться возможности группового либо индивидуального чата, общение в режиме видеоконференции и для всех участников образовательного процесса сервисы, включая в том числе электронный дневник и электронный журнал класса", - подчеркнул он.

Как планируется, платформа начнет работать в тестовом режиме с 1 января 2021 года. "Сейчас разработан уже прототип единого информационно-образовательного ресурса. Дальше будет идти совершенствование и развитие компонентов образовательной платформы", - добавил директор центра.-0-

Все материалы круглого стола здесь

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