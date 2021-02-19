Единый информационно-образовательный ресурс будет совершенствоваться - Карпенко

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый информационно-образовательный ресурс будет совершенствоваться, сообщил сегодня министр образования Игорь Карпенко, посещая учреждения образования Толочинского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"С 1 января этого года в тестовом режиме мы запустили Единый нформационно-образовательный ресурс для учреждений общего среднего образования, - напомнил Игорь Карпенко. - Эта информационная платформа будет совершенствоваться. Мы будем ее дорабатывать. Приятно, что к этой работе активно подключились педагоги. Но, безусловно, никакая платформа не заменит классно-урочную систему. Школа выполняет еще и воспитательную, социальную функцию. Ребенку нужны такие формы, как самоуправление, спортивные и творческие мероприятия, личностное общение в коллективе, с педагогами, родителями. Это все социальный опыт, без которого невозможно выпустить учащегося из общеобразовательной школы".

Министр убежден, что лучшая методика образовательного процесса - разнообразить урок видами деятельности, применять наглядные пособия. Не теряет актуальности и тема наставничества "Необходимо закреплять за молодыми педагогами более опытных коллег. Учитель обязан работать над собой и самосовершенствоваться. Это непременное условие профессионального роста", - отметил он.

По словам Игоря Карпенко, такие встречи с педагогической общественностью регионов крайне важны. "Общаться необходимо с профессионалами, с теми, кто каждый день работает с детьми, их родителями. Для меня это прекрасная возможность получить обратную связь, обсудить ключевые вопросы отрасли", - добавил министр.-0-