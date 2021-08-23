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23 августа 2021, 15:54

Единый информационно-образовательный ресурс будет введен в промышленную эксплуатацию с 1 сентября

Фото из архива
Фото из архива
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый информационно-образовательный ресурс будет введен в промышленную эксплуатацию с 1 сентября, сообщил журналистам директор Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) Министерства образования Юрий Круглик во время мероприятия "Цифровая трансформация системы образования: основные задачи и направления развития", передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот ресурс уже работает с 1 января в тестовом режиме. Это наш совместный проект с Национальным институтом образования (НИО) и Академией последипломного образования (АПО). ГИАЦ Минобразования обеспечивает техническое сопровождение и разработку ресурса, а вот его наполнение учебными материалами - это уже наши коллеги из НИО и АПО. С 1 сентября этот ресурс заработает на полную мощь. Мы провели определенный комплекс работ, связанных с редизайном сайта, разработали дополнительно разделы", - рассказал Юрий Круглик.

По его словам, на сегодня ресурсом может воспользоваться любой учащийся. "Выбрать тему урока, класс, учебный предмет либо дисциплину. Самостоятельно, если это нужно, изучить параграф, просмотреть видеофрагмент, который методически выверен. Разработчиками являются ведущие учителя Беларуси. Кроме этого, в части контроля, самопроверки знаний пройти тест, даже посмотреть, какие ответы были правильными и неправильными. Если есть желание более глубоко изучать предмет либо тему, то многие учителя у нас ведут свои либо блоги в интернете, либо интернет-сайты. В разделе "дополнительные материалы" есть ссылки на эти блоги либо сайты, - отметил директор. - Это разумное дополнение для того, чтобы учащийся мог устранить пробелы, которые у него есть по той или иной теме".

Есть программа развития этого ресурса. "Мы не стоим на месте. Он технически и технологически будет претерпевать изменения. Уже есть на это соответствующее техническое задание", - подчеркнул Юрий Круглик.

Мероприятие, проводимое при поддержке ОАЦ и Министерства образования, призвано стать эффективной диалоговой площадкой для обсуждения актуальных вопросов цифровой трансформации системы образования и выработки стратегических решений в данной сфере. Участвуют в заседании представители государственных органов и организаций, занятых в области информационно-коммуникационных технологий, а также системы образования Беларуси изо всех регионов страны.

На заседании освещаются вопросы защиты информации, применения электронной цифровой подписи в учреждениях образования, актуальных IT-решений в указанной сфере, а также другие вопросы по тематике площадки. В частности, презентован Единый информационно-образовательный ресурс, который создан для поддержки учащихся при организации удаленного обучения. Данный ресурс поможет в изучении материала по всем учебным дисциплинам.

Также участники обсудят один из важнейших компонентов цифровизации сферы образования - создание республиканской информационной образовательной среды. Успешная и своевременная реализация проекта имеет огромное значение для последующего развития образования в Беларуси.-0-
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