Единый процессуальный кодекс Беларуси станет серьезной новацией на постсоветском пространстве - депутат

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Единый процессуальный кодекс Беларуси станет серьезной новацией в законодательстве на постсоветском пространстве. Об этом сегодня заявила депутат Светлана Любецкая, передает корреспондент БЕЛТА.

Светлана Любецкая выдвинута на должность председателя комиссии по законодательству. Выступая перед коллегами, парламентарий отметила, что на рассмотрении в Палате представителей находятся проекты важных, ожидаемых и востребованных законов. В их числе поправки в законы по вопросам правоприменительного производства, нотариальной деятельности и другие. На подходе законопроект, предусматривающий комплексную корректировку Гражданского кодекса. "Более того, в перспективе как результат масштабной судебной реформы - проект единого процессуального кодекса, регулирующего судопроизводство по гражданским и экономическим делам. Это серьезнейшая новелла в законодательстве на постсоветском пространстве", - сказала она.

Запрос сегодняшнего времени - эффективное законодательство, отвечающее потребностям государства, бизнеса, общества. "Самое главное - с максимально выверенным практическим результатом", - подчеркнула Светлана Любецкая.

О разработке концепции единого Гражданского процессуального кодекса в январе 2018 года сообщил первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович. Он предположил, что ожидать принятия единого процессуального кодекса, скорее всего, можно будет в ближайшие годы.-0-