Единый реестр лицензий создан в Беларуси

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создан единый реестр лицензий. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства связи и информатизации, сообщает БЕЛТА.

Единый реестр лицензий представляет собой информационную систему, содержащую данные о выданных лицензиях, внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, прекращении действия, аннулировании лицензий и другие сведения, предусмотренные законодательством. Там зарегистрировано уже более 50,6 тыс. лицензий.

Документ создан на основании указа от 2 сентября 2019 года №326 "О совершенствовании лицензирования". Это сделано с целью устранения избыточного регулирования, оптимизации процедур лицензирования, упрощения требований и условий, которые предъявляются к соискателям лицензий и лицензиатам. Положение о порядке формирования и функционирования Единого реестра лицензий утверждено постановлением Совета Министров.

Сведения из реестра можно получить по адресам license.gov.by и лицензия.бел, а также на едином портале электронных услуг. Услуга ОАИС 3.47.01 "Предоставление информации из государственной информационной системы "Единый реестр лицензий" для всех пользователей доступна на безвозмездной основе.-0-