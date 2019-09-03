Единый реестр объектов интеллектуальной собственности создадут в ЕАЭС

3 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердила технологические документы для формирования, ведения и использования единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности стран союза создается для таможенного контроля за соблюдением интересов правообладателей и защиты рынка от контрафактной продукции, - пояснили в ЕЭК. - Принятые технологические документы включают правила и регламент информационного взаимодействия между уполномоченными органами государств союза и ЕЭК, описание форматов и структур электронных документов и сведений, используемых для реализации общего процесса формирования, ведения и использования единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, а также порядок присоединения к общему процессу".
Предполагается, что будет создан общий информационный ресурс, содержащий сведения обо всех объектах интеллектуальной собственности, которые включены в единый таможенный реестр. Ведение реестра будет осуществляться с использованием личного кабинета на сайте ЕАЭС. Прием заявлений о включении объектов интеллектуальной собственности в единый таможенный реестр планируется начать в середине 2020 года.-0-