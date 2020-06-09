ЕЭК будет давать прогнозы производства основных видов сельхозпродукции на 5 и 10 лет

9 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила методологию прогнозирования развития АПК стран Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Подходы, заложенные в документе, позволят формировать прогноз экономического развития в ЕАЭС сельскохозяйственного производства и рынок использования основных агропродовольственных товаров на среднесрочный (5 лет) и долгосрочный (10 лет) период с корректировкой показателей раз в два года, - отметили в ЕЭК. - Прогноз будет составляться в отношении товаров двух категорий - базовой продукции сельского хозяйства и продуктов переработки. К первой отнесены зерно, картофель, скот и птица, сахарная свекла, масличные и овоще-бахчевые культуры, сырое молоко, яйца, плоды и ягоды, шерсть, хлопко- и льноволокно, кожевенное сырье. Ко второй - растительные масла, мясо и мясопродукты, белый сахар, продукты переработки картофеля, овощей плодов, ягод и т.д.".

Среди основных показателей, по которым формируется прогноз, - численность занятых в АПК, производство товаров в хозяйствах всех категорий, производительность труда, экспорт и импорт сельхозпродуктов, уровень самообеспеченности по основным видам продукции АПК. В методологии указаны главные факторы влияния на расчетные параметры прогноза. Это, например, спрос на сельскохозяйственную продукцию и продовольствие на внутреннем и внешнем рынках стран союза, снижение таможенно-тарифной защиты агропродовольственного рынка государств - членов ЕАЭС, господдержка сельского хозяйства, реализация мер по вовлечению плодородных земель в сельхозоборот и оптимизации землепользования и др.

"Методология необходима комиссии для расчета прогнозных показателей развития агропромышленных комплексов с последующей рекомендацией их использования уполномоченными государственными органами стран союза при разработке национальных прогнозов. Долгосрочные прогнозы станут инструментом инвестиционной привлекательности, который поможет оценить перспективы развития АПК государств - членов ЕАЭС на длительную перспективу, их потенциальные производственные и потребительские ниши. Это позволит рационально использовать финансовые и материальные ресурсы", - резюмировали в ЕЭК.-0-