ЕЭК: Граждане ЕАЭС не считаются иностранцами при покупке билетов для посещения учреждений культуры

15 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Граждане стран Евразийского экономического союза при покупке билетов в музеи и другие учреждения культуры всех государств ЕАЭС не считаются иностранцами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"ЕЭК обращает внимание, что применение одинаковых цен на билеты в учреждениях культуры как для своих граждан, так и для граждан других государств - членов ЕАЭС определено правом союза, - отметили в пресс-службе. - Однако в результате проведенного Комиссией мониторинга было установлено, что в большинстве стран ЕАЭС в музеях и некоторых других учреждениях культуры применялись более высокие цены на билеты для граждан других стран союза, чем для своих".

По итогам совместной работы ЕЭК и уполномоченных органов Армении, Казахстана, Кыргызстана и России ценовые различия устранены.

"Комиссия на практике решает проблемы бизнеса и граждан союза, и мы надеемся на поддержку всех заинтересованных в устранении препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС", - отметила член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян.-0-