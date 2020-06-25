ЕЭК из-за коронавируса продлила переход на некоторые техрегламенты

25 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия продлила сроки переходных положений технических регламентов Евразийского экономического союза на питьевую воду и оборудование для детских игровых площадок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Коллегия ЕЭК, принимая во внимание ограничительные мероприятия в странах ЕАЭС, вызванные распространением коронавирусной инфекции, внесла изменения в ряд нормативных актов в сфере технического регулирования", - отметили в пресс-службе.

Сроки завершения переходных положений технических регламентов "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" и "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" продлены до 1 декабря 2021 года и 31 декабря 2021 года соответственно.

В перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, необходимые для применения техрегламента "О безопасности колесных транспортных средств", начало применения межгосударственного стандарта ГОСТ 33670-2015 "Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия" перенесено на год - с 1 июля 2020 года на 1 июля 2021 года.

Кроме того, внесены изменения в перечни стандартов для техрегламента "О безопасности игрушек". Начало применения ряда стандартов и методик перенесено на 1 ноября 2021 года.-0-