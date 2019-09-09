ЕЭК констатирует устойчивое развитие фармацевтической отрасли в ЕАЭС

9 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Фармацевтическая отрасль Евразийского экономического союза устойчиво развивается, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на основе проведенного экспресс-анализа.

Департамент промышленной политики ЕЭК проанализировал мировые тренды развития фармацевтической отрасли, а также объемы производства фармацевтической продукции в государствах - членах ЕАЭС за последние пять лет и экспортно-импортных операций стран союза по фармацевтической продукции. "На территории государств - членов ЕАЭС в 2018 году было произведено фармацевтической продукции всего на $9 млрд 243 млн, при этом на Россию от всего объема приходится 90,8%, на Беларусь - 6,5%, Казахстан - 2,4%, Армению - 0,2%, Кыргызстан - 0,04%", - отметили в ЕЭК.

Страны ЕАЭС в последние три года показывают устойчивый рост фармацевтического производства в денежном отношении в среднем на 2-4% в год. "Об устойчивом развитии фармотрасли союза свидетельствует в том числе снижение объемов импорта из третьих стран в 2018 году, а также увеличение товарооборота во взаимной торговле", - подчеркнули в пресс-службе. По данным ЕЭК, в Беларуси объемы производства фармацевтической продукции выросли с $487,3 млн в 2014 году до $608 млн в 2018-м.

Объем мирового рынка лекарственных средств в 2018 году составил $1 трлн 174 млрд, доля ЕАЭС на мировом составляет 2,6%. Дальнейший рост мирового рынка до 2021 года ЕЭК прогнозирует около 5% ежегодно.-0-