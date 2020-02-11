ЕЭК: новых случаев заболевания коронавирусом в странах ЕАЭС не выявлено

11 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В странах Евразийского экономического союза на 10 февраля новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не выявлено. Об этом было заявлено на состоявшемся в Москве очередном заседании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на пространстве ЕАЭС участники заседания обсудили текущую ситуацию в странах союза, связанную с распространением 2019-nCoV и других острых респираторных вирусных инфекций, реализацию странами ЕАЭС противоэпидемических мероприятий по недопущению ввоза и распространения новой коронавирусной инфекции, а также поделились результатами наблюдения за пациентами, эвакуированными из Китая и находящимися в настоящее время на карантине, - отметили в ЕЭК. - На 10 февраля новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в странах союза не выявлено".

Представители стран ЕАЭС поблагодарили Роспотребнадзор за передачу на безвозмездной основе средств лабораторной диагностики коронавируса, разработанные ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора. "Российская сторона отметила, что в случае необходимости готова рассмотреть возможность дополнительной поставки современных российских средств диагностики в страны союза", - добавили в ЕЭК.

Совет руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств ЕАЭС - вспомогательный орган союза для реализации государствами-членами согласованной и скоординированной политики в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

В ЕАЭС входят Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан.-0-