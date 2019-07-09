ЕЭК облегчила ввоз в ЕАЭС отдельных видов радиоэлектронных средств для гражданской авиации и флота

9 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) сегодня приняла решение упростить ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, встроенных либо входящих в состав бортового оборудования воздушных и водных судов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Теперь для ввоза таких товаров не понадобится отдельного заключения или разрешительного документа", - пояснили в ЕЭК.

С предложением упростить ввоз радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, встроенных либо входящих в состав бортового оборудования воздушных и водных судов, в ЕЭК обратилась Россия. По мнению российской стороны, получение специальных разрешительных документов на эти товары избыточно.

Решение Коллегии ЕЭК позволит увеличить номенклатуру радиоэлектронных средств, ввоз которых на таможенную территорию ЕАЭС осуществляется без предъявления таможенным органам разрешительных документов. Кроме того, будет исключена административная процедура по выдаче лицензий и разрешительных документов на отдельные категории радиоэлектронных средств, а также сократится срок таможенного декларирования этих товаров.-0-