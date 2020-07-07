ЕЭК определила санитарные правила работы зеленых коридоров в ЕАЭС в условиях пандемии COVID-19

7 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила санитарно-эпидемиологические рекомендации для функционирования зеленых коридоров в Евразийском экономическом союзе в целях недопущения распространения COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ содержит предложения по организации работы объектов зеленых коридоров на таможенной границе и на таможенной территории ЕАЭС, включая проведение профилактических и дезинфекционных мероприятий, - рассказали в ЕЭК. - К этим объектам относятся автозаправочные станции, пункты технического обслуживания, отдыха и питания водителей. С целью предотвращения заноса и распространения COVID-19 рекомендуется организовать "входной фильтр" с проведением термометрии, обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, организовать обработку рук антисептиком, проводить профилактическую дезинфекцию на системной основе, соблюдать принципы социального дистанцирования, использовать одноразовую посуду, проветривать помещения и т.д.".

Принятые рекомендации обеспечивают возможность использования данных мер в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией в странах союза, в том числе в условиях введения в одном из государств - членов ЕАЭС новых ограничительных мер, направленных на стабилизацию эпидемиологической ситуации, или постепенного снятия ранее введенных ограничений.

"Документ подготовлен в целях реализации инициатив, высказанных на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета 14 апреля и во исполнение распоряжения Евразийского межправительственного совета от 10 апреля №6 "О предпринимаемых в рамках Евразийского экономического союза мерах, направленных на обеспечение экономической стабильности в условиях развития пандемии коронавирусной инфекции COVID-19", а также распоряжения Совета ЕЭК от 25 марта №11 "О реализации мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19", - добавили в ЕЭК.-0-