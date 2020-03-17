ЕЭК отменила зарубежные командировки за пределы ЕАЭС до конца полугодия из-за коронавируса

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17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия отменила зарубежные командировки сотрудников за пределы стран Евразийского экономического союза до конца первого полугодия 2020 года из-за ситуации с коронавирусом. Такое решение принято сегодня на заседании Коллегии ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.
"Члены Коллегии ЕЭК на заседании 17 марта приняли решение воздержаться от командировок за пределы ЕАЭС в первом полугодии 2020 года", - отметили в пресс-службе.
Как подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, такая мера связана с пандемией коронавирусной инфекции.-0-