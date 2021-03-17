ЕЭК поддерживает идею создания Союза страховщиков ЕАЭС

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия поддерживает идею создания Союза страховщиков Евразийского экономического союза. Об этом заявила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Комиссия выступает за развитие комплексного диалога с участниками рынка и другими заинтересованными сторонами. На наш взгляд, Союз страховщиков ЕАЭС стал бы хорошим интеграционным проектом и дискуссионной площадкой для диалога с профессиональными участниками рынка по насущным вопросам интеграции и развития страховых рынков", - сказала Ия Малкина.

По ее мнению, в таком формате стороны смогли бы обсуждать в том числе такой важный для ЕАЭС вопрос, как формирование общего финансового рынка в страховой сфере.-0-