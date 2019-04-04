ЕЭК представит на "ТИБО-2019" проекты цифровой повестки ЕАЭС

4 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия представит в Минске на XXVI Международном форуме по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2019" проекты цифровой повестки Евразийского экономического союза. С этой целью 9 апреля на форуме будет организована специальная тематическая сессия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В фокусе экспертного обсуждения будут три темы: цифровые транспортные коридоры, разработка модели цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств - членов ЕАЭС, цифровая промышленная кооперация", - отметили в пресс-службе.

Участниками сессии станут член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Карине Минасян, представители профильных министерств и ведомств, а также бизнеса государств - членов ЕАЭС.-0-