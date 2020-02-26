ЕЭК приняла рекомендацию в сфере безопасности пищевой продукции

26 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла рекомендацию, содержащую методические указания по установлению и обоснованию гигиенических нормативов содержания химических примесей, биологических агентов в пищевой продукции по критериям риска для здоровья человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ обеспечивает практическое внедрение методологии оценки рисков здоровью населения и включает алгоритм проведения необходимых для нормирования токсикологических и микробиологических исследований, - отметили в ЕЭК. - Государства ЕАЭС получают инструмент, позволяющий устанавливать требования безопасности пищевой продукции с учетом принципов, заложенных в соглашениях Всемирной торговой организации (ВТО) и стандартах Codex Alimentarius. С помощью рекомендации страны союза смогут разрабатывать новые и пересматривать существующие нормативы показателей безопасности пищевой продукции, основанные на критериях риска для здоровья человека".

"Документ позволит уполномоченным органам государств союза использовать одни и те же принципы при оценке рисков здоровью населения", - прокомментировал решение член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.

Codex Alimentarius - свод пищевых международных стандартов, принятых международной комиссией ФАО/ВОЗ по внедрению кодекса стандартов и правил по пищевым продуктам.-0-