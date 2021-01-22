ЕЭК прогнозирует возобновление ж/д сообщения в ЕАЭС в связи с началом вакцинации

22 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия предлагает согласованные профилактические меры при возобновлении пассажирского сообщения железнодорожным транспортом между странами Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Эффективность ответных мер систем здравоохранения в государствах Евразийского экономического союза на распространение COVID-19, начало проведения кампании массовой вакцинации позволяют прогнозировать улучшение эпидемиологической ситуации и ослабление ограничительных мер, в том числе возобновление пассажирских перевозок, - заявили в ЕЭК. В связи с этим в ЕАЭС становится актуальным вопрос обеспечения безопасности граждан при возобновлении необходимого для экономик стран союза объема пассажирских перевозок".

По результатам обсуждения этого вопроса на заседаниях Высшего Евразийского экономического совета, Евразийского межправительственного совета и Совета ЕЭК отмечена его важность для стран ЕАЭС. "В перспективе планируется выработать комплекс мер по возобновлению свободного перемещения граждан государств-членов по территории союза с учетом недопущения увеличения риска для жизни и здоровья населения и соблюдения согласованных санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций", - отметили в пресс-службе.

В этой связи Коллегия ЕЭК приняла методические рекомендации по профилактическим мерам для недопущения распространения COVID-19 при пассажирском железнодорожном сообщении. "Документ разработан блоком технического регулирования на основе соответствующих санитарно-эпидемиологических требований государств союза, рекомендаций ВОЗ, документов международных и региональных транспортных организаций и одобрен Советом руководителей уполномоченных органов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств ЕАЭС, - пояснили в ЕЭК. - В методических рекомендациях реализован современный системный подход при проведении профилактических и организационных мероприятий транспортными инфраструктурами, санитарно-эпидемиологическими, пограничными и таможенными службами, обеспечивающими безопасность пассажиров, экипажей поездов, сотрудников железнодорожных вокзалов в отношении COVID-19 и других респираторных инфекций.

Значительная часть рекомендуемых профилактических мер, имеющих комплексную противоэпидемическую направленность, связана с организацией температурного "входного" контроля, обеспечением сотрудников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и перчатками, обработкой рук антисептиком, соблюдением принципов социального дистанцирования и разделением потоков движения пассажиров".

Принятый документ носит рекомендательный характер, и с учетом динамики развития санитарно-эпидемиологической ситуации принимаемые в странах союза меры могут быть изменены, как в сторону ослабления, так и в сторону ужесточения в соответствии с законодательством государств-членов.

"По итогам обсуждения на Коллегии ЕЭК комиссия предусматривает сделать принятый документ открытым - актуальные дополнения будут вноситься с учетом развития эпидемиологической ситуации. В том числе по согласованию с уполномоченными органами намечено продолжить работу по упрощению условий совершения поездки для пассажиров, прошедших вакцинацию против COVID-19", - добавили в пресс-службе.-0-