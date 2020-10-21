ЕЭК прорабатывает документы по восстановлению железнодорожных пассажирских перевозок

21 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия прорабатывает документы по восстановлению международных железнодорожных пассажирских перевозок, прерванных из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня во время онлайн-брифинга проинформировала помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, сообщает БЕЛТА.

"Комиссия прорабатывает документы, которые содержат рекомендации по определению подходов к возобновлению международного железнодорожного сообщения в странах союза. Эти рекомендации учитывают международные подходы и принципы по возобновлению железнодорожного сообщения", - сказала Ия Малкина.

По ее словам, публичное обсуждение данных рекомендаций продлится до 5 ноября.

Говоря в целом о восстановлении пассажирских перевозок в ЕАЭС всеми видами транспорта, помощник председателя Коллегии ЕЭК напомнила, что комиссия совместно со сторонами прорабатывает перечень условий и документов, взаимно признаваемых в государствах-членах для соответствующих служб и ведомств. "На последнем заседании Межправсовета этот вопрос активно обсуждался и докладывался Россией, - сказала она. - Условия и документы для пересечения границ должны быть согласованы санитарно-эпидемиологическими и транспортными службами. Уполномоченные органы в сфере транспорта с учетом рекомендаций санитарно-эпидемиологических служб должны издавать акты, распоряжения о приостановлении, ограничении или возобновлении транспортного сообщения и о необходимости соблюдения ограничительных, профилактических и противоэпидемических мер. В комплексе эти меры могут способствовать полноформатному возобновлению транспортного сообщения. Соответствующие предложения будут представлены Совету ЕЭК до конца текущего года".-0-