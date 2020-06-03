ЕЭК расширила перечень беспошлинно ввозимых в ЕАЭС для борьбы с COVID-19 товаров

3 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии дополнил перечень товаров, ввозимых беспошлинно в Евразийский экономический союз для борьбы с коронавирусной инфекцией, и одобрил снятие запрета на экспорт некоторых изделий и материалов, сообщил корреспондент БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"Совет ЕЭК на заседании 3 июня принял решение на временной основе обнулить импортные пошлины на одноразовые средства индивидуальной защиты и отдельные виды товаров, используемые для производства лекарственных, дезинфицирующих средств и медицинских изделий, - сказал Алексей Ашихмин. - В список данной продукции вошли, в частности, ортофосфорная кислота, перекись водорода, полимерная пленка, одноразовые шапочки. Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования".

Кроме того, Совет ЕЭК одобрил снятие запрета на вывоз с территории ЕАЭС клеенки, отдельных видов текстильных материалов, ваты, лейкопластырей и других изделий. Окончательное решение по этому поводу примет Коллегия ЕЭК.

Перечень товаров, ввозимых беспошлинно на таможенную территорию ЕАЭС для реализации государствами-членами мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции, определен решением Совета ЕЭК от 16 марта. Соответствующая льгота предоставляется по 30 сентября. Кроме того, решением Коллегии ЕЭК от 24 марта до 30 сентября установлен запрет на вывоз из ЕАЭС средств индивидуальной защиты, защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов.-0-