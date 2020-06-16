ЕЭК расширила перечень стандартов на воду для детского питания

16 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Перечень стандартов дополнен методами исследований (измерений) отдельных показателей безопасности питьевой воды для детского питания, которые отвечают требованиям из приложения №3 к техрегламенту, - отметили в ЕЭК. - Включены методы по определению некоторых хлорорганических инсектицидов, полихлорированных бифенилов и хлорбензолов методом газовой хроматографии после экстракции "жидкость-жидкость", 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты - методом газовой хроматографии".

"Решение Коллегии ЕЭК позволит давать полное подтверждение соответствия продукции требованиям техрегламента", - подчеркнули в пресс-службе.-0-