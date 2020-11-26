ЕЭК рекомендовала процедуры блокировки нелегального контента в интернете

26 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила рекомендацию "Об основных подходах при осуществлении деятельности по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в государствах ЕАЭС", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В рекомендации предусмотрены процедуры блокировки нелегального контента, учет заблокированных информационных ресурсов, удаление из поисковых систем ссылок на нелегальный контент, информационное взаимодействие правообладателей, интернет-платформ и уполномоченных органов, а также содействие в заключении добровольных соглашений о сотрудничестве правообладателей с интернет-платформами по вопросам защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в интернете", - пояснили в ЕЭК.

Реализация этих мер позволит повысить эффективность обеспечения защиты прав авторов и иных правообладателей и снизить долю контрафактной продукции на рынке союза, подчеркнули в пресс-службе.

"В современных условиях значительная часть торговли осуществляется при помощи интернет-технологий. Одновременно встает вопрос о соблюдении прав на объекты интеллектуальной собственности. Распространение в интернете контрафактных товаров и нелегального контента признается серьезной проблемой не только в ЕАЭС, но и во всем мире, затрагивает интересы бизнеса, потребителей и оказывает влияние на развитие экономики в целом", - прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.-0-