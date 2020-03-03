ЕЭК рекомендовала странам ЕАЭС риск-ориентированную модель надзора за безопасностью продукции

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла рекомендацию для стран Евразийского экономического союза, содержащую риск-ориентированную модель надзора в области обеспечения безопасности продукции для здоровья человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Документ предполагает практическое внедрение этой модели и включает алгоритм организации риск-ориентированного надзора за безопасностью продукции на таможенной территории ЕАЭС", - отметили в ЕЭК.

По словам члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Виктора Назаренко, рекомендация подготовлена для реализации согласованной политики в сфере санитарных мер, которые применяются на основе принципов, имеющих научное обоснование, и только в той степени, в которой это необходимо для защиты жизни и здоровья человека.

"Рекомендации могут быть использованы для установления на единой научно-методической основе наиболее рисковых групп продукции. Это позволит усилить за ними надзор, снизив административную нагрузку в отношении товаров, которые не несут высоких рисков для здоровья человека", - добавили в ЕЭК.-0-